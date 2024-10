Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La restituzione dello scooter, modello Peugeot Tweet, è stata possibile, appunto, grazie alla segnalazione di una cittadina che la mattina di mercoledì 9 ottobre ha notato il veicolo in sosta irregolare di fronte al proprio passo carraio, in via Fabrizi dove è residente. Giunti sul posto, gli agenti del Comando di via Galilei hanno constatato alcuni segni di manomissione sul bloccasterzo e sul blocchetto di accensione del mezzo.Quindi, attraverso ricerca su banca dati ministeriale sono riusciti a risalire alla denuncia del proprietario che, una volta sul posto, ha potuto riavere il proprio scooter.