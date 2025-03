Modena, senegalese tenta di rubare bici davanti a posto di polizia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È stato denunciato per tentato furto, aggravato dalle modalità, l’uomo sorpreso da una pattuglia della Polizia locale di Modena mentre tentava di scassinare il lucchetto della catena che assicurava una bicicletta

Nella prima mattinata di sabato 1 marzo, poco dopo le otto, gli operatori impegnati nel consueto servizio in zona Stazione delle Corriere hanno visto l’uomo chino tra le biciclette in sosta negli appositi stalli a fianco dell'ingresso del Posto Integrato di Polizia. L’individuo stava armeggiando su una bicicletta. Dopo aver sfilato il reggisella, si accingeva a rompere la catena, attorcigliandolo ad essa, ma l’intervento degli operatori della Polizia locale ha fermato il suo piano e grazie al contributo del sistema di videosorveglianza, gli agenti hanno constatato che l'uomo era giunto sul posto, pochi minuti prima, in sella ad un'altra bicicletta.

L’uomo, un giovane di nazionalità senegalese, in regola con il permesso di soggiorno, è stato denunciato in stato di libertà per il tentativo di furto, aggravato dalle modalità, ma anche per quanto previsto dalla normativa sull’immigrazione in quanto non aveva con sé i documenti.