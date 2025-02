Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un giovane di 22 anni è stato fermato ieri pomeriggio a Modena, in possesso di dodici pastiglie di ecstasy 'Blue Punisher', considerata particolarmente pericolosa.Dopo un sequestro avvenuto durante un rave party nel 2022, il sequestro è avvenuto ieri in pieno pomeriggio al parco Novi Sad, non lontano dal centro storico. La squadra volante della polizia ha sottoposto a fermo un 22enne gambiano, ospite di una comunità, incensurato, trovato in possesso, appunto, di dodici pastiglie di 'Blue Punisher' oltre a 4 involucri di cocaina e 3 pezzi di hashish per complessivi 33,24 grammi di stupefacente. Questa mattina il 22enne è comparso davanti al giudice in tribunale a Modena, ricevendo le misure dell'obbligo di dimora e del divieto di uscita in orari serali.E nel fine settimana la polizia ha anche arrestato un altro gambiano di 27 anni sempre per spaccio. Il giovane è stato fermato dagli agenti in via Berengario: in un barattolo aveva 9 bustine di plastica, contenenti 20,49 grammi di marijuana. Sulla sua persona sono stati rinvenuti ulteriori due dosi dello stesso stupefacente e 10 involucri di hashish per complessivi 36,50 grammi. La perquisizione è stata estesa al domicilio in Modena: all’interno della camera da letto sono state rinvenute altre due bustine di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 46 bustine di plastica trasparente.