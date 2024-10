Modena: soccorso per auto in panne, ma ha la patente falsa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 23 di martedì, quando l’uomo, residente in provincia, alla guida di una vettura modello Bmw serie 1, si è fermato in tangenziale Pirandello nord, direzione Bologna, in prossimità dello svincolo dell’uscita 12, per un guasto al motore. A causa dell’intralcio al traffico segnalato dagli automobilisti, sono giunti sul posto gli operatori del Comando di via Galilei che una volta prestato soccorso al guidatore lo hanno sottoposto a controlli.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto, di proprietà di una donna residente in provincia, era priva di copertura assicurativa e di revisione, mentre l’uomo era in possesso di patente polacca falsa e non risultava aver mai conseguito un documento di guida in Italia; inoltre aveva con sé una carta di identità valida ma con generalità diverse da quelle riportate nel documento di guida e nel permesso di soggiorno ottenuto.

Oltre al sequestro del veicolo perché non assicurato, a carico dell’automobilista sono quindi scattate sanzioni amministrative per un totale di quasi otto mila euro che riguardano: guida senza patente, mancanza di revisione e assicurazione e una sanzione aggiuntiva per non aver preso in custodia il veicolo come prevede la norma (in questo caso, poiché senza patente, avrebbe potuto provvedere al trasporto della vettura tramite conoscente o mezzo di soccorso stradale).

Inoltre, per lui è scattata anche la denuncia per falsità materiale commessa dal privato, reato che può portare a una pena sino a due anni di reclusione. La guida senza patente comporta una sanzione amministrativa, invece presentando un documento falso si commette reato, con le relative conseguenze penali. Sono già diversi i casi di cittadini stranieri che negli ultimi mesi hanno esibito documenti di guida falsificati, ma facilmente individuabili, probabilmente procurati online.