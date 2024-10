Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli agenti hanno individuato e fermato i due uomini, un cittadino tunisino di 19 anni e un cittadino marocchino di 18 anni, che si trovavano nei locali sotterranei della banca.I due, già noti alle Forze dell’Ordine, privi di documenti di riconoscimento, sono stati accompagnati in Questura al fine di verificare le loro esatte generalità e sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici. Accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione ha istruito le pratiche per la loro espulsione.Nella giornata di ieri, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, i due uomini sono stati accompagnati da personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri di Potenza, da dove verranno definitivamente rimpatriati.