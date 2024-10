Modena, sospesa la licenza per 30 giorni ad un circolo privato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il provvedimento, della durata di 30 giorni, è frutto di una intensa attività di verifiche, effettuata nel corso di un apprezzabile arco temporale, in esito alla quale è emerso che il circolo risulta abitualmente frequentato da persone gravate da precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti ed immigrazione clandestina.Nel corso di un controllo il 25 settembre 2024, era stata anche rinvenuta all’interno del locale cocaina e hashish, suddivisa in dosi termosaldate, mentre lo scorso 20 ottobre, la Squadra Volante era intervenuta presso il circolo in parola per un’aggressione in atto ai danni di alcuni avventori, arrestando un uomo che, datosi alla fuga all’arrivo della volante, aveva opposto resistenza agli agenti, provocando un trauma facciale ad un operatore.

Nel corso delle verifiche è stato altresì accertato che nessuno dei presenti era in possesso di tessera associativa né il legale rappresentante era riuscito a dimostrare la regolare registrazione degli avventori.

Tali accertamenti hanno concorso a definire, pertanto, una situazione attuale e concreta di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli stessi residenti del quartiere hanno lamentato a più riprese l’inosservanza delle più elementari norme di convivenza civile, oltre che un continuo disturbo della quiete pubblica per schiamazzi e musica ad alto volume in orario notturno.