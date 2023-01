Modena, spacca a bottigliate vetrina di via Taglio: denunciato straniero

Una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Taglio

La Squadra Volante ha denunciato uno straniero di 49 anni, regolare sul territorio nazionale per danneggiamento aggravato e ubriachezza.

Nel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta in via Taglio, presso un esercizio commerciale del centro storico dove l'uomo in stato di agitazione colpiva e infrangeva una delle vetrine mediante una bottiglia di vetro. Alla vista degli operanti l’uomo ha tentato la fuga, venendo immediatamente bloccato.





