Modena, spaccata in locale in centro: arrestato 47enne italiano

Intorno all’una di questa notte, è giunta una segnalazione di un furto in atto in un ristorante del centro storico. Le pattuglie sono riuscite a sorprendere l’uomo ancora intento a forzare la porta d’ingresso del locale, dopo averne infranto il vetro con un tombino di ghisa, prelevato nelle vicinanze.Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato invano di guadagnare la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.Da un immediato sopralluogo è emerso che il vetro della porta d’ingresso era stato completamente sfondato, la maniglia divelta e gettata per terra, mentre la zanzariera di una finestra posta sul retro del locale era priva delle viti di fissaggio e parzialmente smontata.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.