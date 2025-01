Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La polizia di Modena ha arrestato un nigeriano di 27 anni per spaccio di sostanza stupefacente.Ieri sera, intorno alle 22, gli agenti hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto all’interno del parco XXII aprile. Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, alla vista della Polizia, si è dato alla fuga, ma è stato fermato. Addosso aveva 12 involucri in cellophane trasparente termosaldati contenenti cocaina e la somma di denaro in contanti di 220 euro, divisa in banconote di vario taglio.L’indagato è stato inoltre denunciato per di porto di armi poiché trovato in possesso di un cacciavite. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.