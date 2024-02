Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari hanno notato un 27enne nigeriano cedere ad un 37enne una dose di “crack” per poi allontanarsi. I militari sono così immediatamente intervenuti fermando i due, i quali sono stati trovati: lo spacciatore con la somma contante di 15 euro, chiaro provento dell’attività di spaccio e l’acquirente con la dose ceduta.Lo stupefacente è il denaro sono stati sequestrati, il 37enne è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura, mentre il 27enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.