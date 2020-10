Modena, spaccia shaboo al parco: nigeriano clandestino arrestato

Nei giorni scorsi la polizia di Modena ha arrestato un nigeriano di 30 anni, irregolare e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. La Squadra Mobile ha sorpreso lo straniero nel parco delle Rimembranze nell’atto di cedere ad un cliente della droga. L’uomo è stato trovato in possesso di 11 grammi di shaboo termosaldati e la somma in contanti di 160 euro, probabile provento dell’attività delittuosa. Il nigeriano, dopo il processo con rito direttissimo, è stato condannato a 9 mesi di reclusione con pena sospesa.

