Modena, spacciatore arrestato davanti alla scuola media

Stazionava con fare sospetto davanti alla scuola media Marconi di Modena, in via Canaletto sud il 30enne marocchino che ha attirato l'attenzione dei Carabinieri nel corso di un servizio di controllo del territorio. Da una perquisizione personale sono emersi diversi involucri do cocaina tenuti nelle tasche. Da qui la perquisizione presso il domicilio dell'uomo, con l'ausilio di Pit, cane antidroga della Polizia Municipale che ha portato alla scoperta di altri 20 grammi di cocaina e quasi 8000 euro in contanti, presunto provento di spaccio. Tutto sequestrato. L'uomo è stato arrestatoNella foto, l'area dove lo spacciatore stazionava ed è stato fermato dai Carabinieri