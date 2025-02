Modena, spacciatore magrebino arrestato dai carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I carabinieri di Modena hanno arrestato un uomo 25enne, di origini magrebine e residente in città, colto nella flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma hanno sorpreso l’uomo ieri pomeriggio in seguito ad un intervento di iniziativa in via Viterbo sottoponendolo a perquisizione personale e rinvenendo sulla persona alcune dosi di hascisc.

L’atto veniva conseguentemente esteso al veicolo in uso all’uomo e successivamente al suo domicilio, con recupero e sequestro di diverse dosi di analogo stupefacente, per un peso complessivo di circa 210 grammi, oltre alla somma in denaro contante di 1400 euro. Nell’auto veniva inoltre sequestrata una mazza da baseball, strumento ritenuto atto ad offendere, per cui l’interessato è stato denunciato.

Questa mattina il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.