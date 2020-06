Modena, spaccio in zona stazione: due arrestati e due denunciati

Due arresti e due denunce per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, rispettivamente eseguiti e contestate dalla Squadra Volante della questura di Modena nel giro di poche ore nella stessa area della città, la Tempio-Stazione. I provvedimenti riguadarno quattro stranieri, tre tunisini ed un marocchino, tutti irregolari. Due sono stati colti con fare sospetto dagli agenti in un vicolo adiacente nei pressi del Cavalcavia Mazzoni. Stavano scambiandosi alcuni involucri. Vistisi scoperti hanno tentato di allontanarsi ma gli agenti hanno chiuso loro la via di via fuga, bloccandoli. Uno di loro ha tentato di disfarsi di 12 dosi di cocaina, gettandoli a terra. Ma tutto è stato recuperato insieme ai 250 grammi di marjuana nascosti nelle tasche del secondo e ad una ingente somma di denaro contante, provento dello spaccio: 825 euro in possesso di uno e 610 dell'altro. Entrambi 19enne tunisini, irregolari erano già noti alle forze dell'ordine per reati simili e collegati a diversi nomi da loro forniti, sono stati portati al carcere S.Anna di Modena.Sempre con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, denunciati un 29 enne tunisino ed un 23enne marocchino, bloccati dalla Polizia in viale Monte Kosica. Viaggiavano a bordo di un auto condotta da un italiano, probabile loro cliente. Il tusino è risultato essere clandestino ed il marocchino regolare. Avevano con loro un totale di 20 grammi di marijuana