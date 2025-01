Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rinvio a giudizio a Modena per un 39enne accusato di stalking ai danni dell'ex fidanzata, parrucchiera che lavora in un comune della provincia. La ragazza, assistita dall'avvocata Chiara Rinaldi, lo aveva denunciato e nei mesi scorsi i carabinieri lo hanno sottoposto al divieto di avvicinamento alla casa e al luogo di lavoro della vittima, oltre al divieto di comunicare con lei con qualsiasi mezzo, con braccialetto elettronico. La prima udienza del dibattimento è stata fissata per il 3 aprile davanti al tribunale modenese.Il 39enne, al quale viene contestata dalla pm Ilaria Corbelli anche l'aggravante della recidiva reiterata, è accusato di aver minacciato e molestato la giovane, da agosto 2023 in avanti, anche in stato di alterazione per aver assunto alcol e droga, così da crearle uno stato di ansia e costringerla a cambiare abitudini di vita, evitando di frequentare certi luoghi e facendosi accompagnare negli spostamenti. L'imputato, difeso dall'avvocata Flavia Sandoni, si presentava continuamente sul luogo di lavoro, passando in auto, rallentando e poi partendo sgommando e sgasando, dopo aver guardato dentro con aria minacciosa. L'avrebbe poi cercata e pedinata, appostandosi e stazionando al bar davanti all'esercizio commerciale. 'Non arriverai a domani' e 'Ti farò sparire' alcuni dei messaggi inviati. Avrebbe anche minacciato il nuovo fidanzato e in un'occasione l'avrebbe avvicinata puntandole un coltellino alla gola.