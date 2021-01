Modena, tamponamento tra due bus sulla via Giardini

Per cause in corso di accertamento, la corriera in servizio sulla linea 670 che proveniva da Magreta e che era diretta in autostazione ha tamponato il bus della linea 11 che proveniva dal capolinea di via Zodiaco ed era diretto verso il centro città. La corriera aveva a bordo un solo passeggero che non ha riportato alcuna conseguenza fisica, mentre il bus della linea 11 trasportava una decina circa di passeggeri, due dei quali hanno richiesto l’intervento dei sanitari lamentando alcune lievi contusioni.

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 8.30 a Modena per il tamponamento tra due bus Seta sulla via Giardini in direzione centro città al semaforo intersezione con viale Amendola.Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di rito e un’ambulanza del servizio 118.'Seta, come da prassi, ha aperto una procedura di indagine interna e resta a disposizione per ogni ulteriore necessità - si legge in una nota dell'azienda di trasporti -. L’incidente ha causato disagi al traffico ed è stato necessario l’intervento del carro attrezzi per liberare la corsia di marcia e trainare i due bus presso il deposito Seta. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco per verificare la sicurezza dei mezzi incidentati'.