Modena, tenta di rapinare un negozio: denunciato 33enne straniero

Ieri la polizia di Modena ha denunciato un cittadino straniero di 33 anni senza fissa dimora per tentata rapina impropria. Gli agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione da parte del titolare di un esercizio commerciale che riferiva di essere stato aggredito da un ragazzo che aveva tentato di asportare della merce dal negozio per poi darsi alla fuga.

