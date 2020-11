Modena, tenta di rubare in una scuola d'infanzia: tunisino arrestato

Ieri notte i carabinieri di Modena hanno arrestato, per tentato furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, un tunisino di 26 anni, senza fissa dimora poichè con un complice datosi alla fuga, è stato sorpreso all'interno del nido d'infanzia 'Arcobaleno' di viale Gramsci, nel quale si era introdotto forzando la porta di ingresso, con l'intento di rubare il materiale della scuola. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha consentito di sorprendere l'uomo ancora all'interno della struttura il quale, per cercare di darsi alla fuga, ha opposto resistenza nei confronti dei militari, provocando ad un carabiniere lievi lesioni ad entrambi gli arti. Il 26enne è stato giudicato per direttissima questa mattina.

