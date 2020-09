Modena, tentata estorsione: arrestato 18enne tunisino pregiudicato

La Polizia di Modena ha arrestato un tunisino di 18 anni per tentata estorsione aggravata. Lo straniero, l’altra notte, dopo aver avvicinato in piazza Matteotti un giovane 18enne, gli aveva preso di mano un accendino Zippo, del valore di 60 euro, e un pacchetto di sigarette, allontanandosi rapidamente. La vittima lo aveva inseguito fino a piazza Roma, dove il tunisino, che si era unito ad alcuni suoi connazionali, lo aveva minacciato con un coltello, chiedendogli 10 euro in cambio di quanto sottrattogli.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.