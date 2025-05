Modena, tentata rapina: arrestato un rumeno di 22 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Polizia di Modena ha arrestato un rumeno di 22 anni, residente in provincia, per tentata rapina.

Nella mattinata di ieri la Squadra Volante è intervenuta in via Puccini dove era stato segnalato il tentato furto di una bicicletta.

Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato nelle immediate vicinanze il 22enne, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, la quale poco prima aveva sorpreso il giovane mentre cercava di rubargli la bicicletta e che, nel tentativo di fermarlo, era stata aggredita con calci e pugni.