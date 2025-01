Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia di Modena ha arrestato un georgiano di 40 anni per tentata rapina in concorso. Nella giornata del 12 gennaio, intorno alle 16.30, la Squadra Volante è intervenuta presso un centro commerciale a seguito di una segnalazione di un furto perpetrato in un negozio.L’indagato, con la complicità di un altro uomo, poi datosi alla fuga, aveva prelevato uno smartphone dal valore di circa 1.000 euro da uno scaffale espositore e lo aveva nascosto sotto il giubbotto, per poi dirigersi verso l’uscita. Vistosi scoperto, per guadagnarsi la fuga, aveva spintonato e strattonato personale dipendente del negozio. Addosso aveva un uncinetto in alluminio e nelle immediate vicinanze dello scaffale un cacciavite, strumenti utilizzati verosimilmente dall’indagato per togliere i dispositivi antitaccheggio. Il Gip di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria di Milano. Sono in corso indagini per risalire all’altro uomo.