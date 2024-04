Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella giornata del 24 aprile scorso, intorno alle 5.30 la Squadra Volante è intervenuta presso un bar in zona San Faustino, dove il 17enne era stato sorpreso mentre rovistava all’interno del locale.Il giovane, per guadagnarsi la fuga, è entrato in colluttazione con il titolare, che è riuscito a trattenerlo all’interno del bar fino all’arrivo degli agenti, che lo hanno definitivamente bloccato.L’indagato, che è stato trovato in possesso del fondo cassa pari a 10 euro e di merce appena sottratta nel bar, si era introdotto nel locale rompendo il vetro della porta d’ingresso con un tubo metallico.Al termine delle formalità di rito, di concerto con la Procura per i Minorenni di Bologna, il 17enne è stato associato presso il C.P.A. di Bologna.Il Giudice per le Indagini Preliminari, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto ed applicato all’indagato la misura cautelare della permanenza in casa.