Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio del primo febbraio l'uomo è stato sorpreso da personale della vigilanza privata in servizio presso il supermercato di un centro commerciale cittadino, il quale lo aveva visto mentre prelevava delle bottiglie dal reparto dei superalcolici per poi strapparne l’antitaccheggio ed occultarle all’interno dei pantaloni all’altezza della cintura, coprendole con la felpa. Il 27enne si era quindi diretto alle casse dove aveva pagato il corrispettivo di una bevanda in lattina.Una volta scoperto ha riconsegnato le tre bottiglie di gin sottratte, del valore commerciale di oltre 89 euro, che risultano però danneggiate e non rivendibili.Si tratta di fatto della stessa persona che il 31 gennaio scorso era stata arrestata dalla Squadra Volante per il reato di tentata rapina impropria ai danni di un esercizio commerciale. In quell’occasione, il 27enne per guadagnarsi la fuga, dopo aver asportato dei superalcolici da un supermercato, senza pagarne il corrispettivo, aveva colpito l’addetto alla vigilanza.L’indagato ha così violato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Modena, disposta dall’Autorità Giudiziaria, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto per la tentata rapina impropria del 31 gennaio scorso e ha anche contravvenuto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, emessa dal questore di Modena.