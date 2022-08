Modena, tentato furto al Policlinico: denunciato uno straniero 34enne

Ieri la polizia ha denunciato un uomo straniero di 34 anni, per tentato furto in ufficio pubblico.A mezzanotte e mezza la Volante è intervenuta infatti al Policlinico, per una segnalazione di un allarme intrusione all’interno di uno dei locali.La volante giunta sul posto ha fermato l'uomo che era stato appena sorpreso dalla vigilanza privata all’interno di un ufficio del nosocomio, dove penetrato tramite una finestra, si aggirava con una torcia per fare luce. Gli hanno verificato che nulla era stato asportato.Il 34enne è già noto per reati simili. Al termine degli adempimenti di rito, lo straniero è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione e ha ricevuto altresì la notifica del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno.