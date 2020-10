Modena, tentato omicidio: padre e due figli in manette

Hanno 53, 30 e 24 anni, rispettivamente padre e due figli, i soggetti arrestati questa mattina dalla Squadra Mobile di Modena, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Modena.I tre sono ritenuti responsabili, in concorso, del tentato omicidio, aggravato dalla circostanza della finalità di discriminazione ed odio razziale, di un 22enne originario del Burkina Faso. Aggredito nel luglio scorso a Modena. Con bastone e coltello, calci e pugni. Il movente dell'aggressione sarebbe legato ad uno scontro tra gruppi rivali. Da un lato i tre famigliari e dall'altro un gruppo di stranieri magrebini, in contatto con la vittima. Che proprio per la sua vicinanza ai tre sarebbe rimasto coinvolto nell'aggressione di padre e due figli. L'uomo vittima dell'aggressione subì diverse ferite. La più grave, ma che fortunatamente non l'ha messo in pericolo di vita, quella al braccio. Arto, quest'ultimo, che nonostante le cure dei sanitari, non avrebbe ancora recuperato la piena funzionalitàI dettagli dell’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, saranno resi noti nel corso della mattinata.