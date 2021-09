Modena, 'The Untouchables': nove anni ad Ambrisi e Bonini

Nove anni a Rocco Ambrisi e altrettanti ad Adamo Bonini, le due figure chiave dell'inchiesta 'Untouchables' sono queste le principali condanne arrivate oggi in Tribunale a Modena nel processo 'Untouchables' l'indagine di Polizia di Stato e Guardia di Finanza che nel 2013L'inchiesta ha portato anche a un sequestro di per un valore di quattro milioni di euro ( https://www.lapressa.it/notiziario/la_nera/untouchables-confische-per-oltre-4-milioni

