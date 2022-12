Modena, Torrazzi terra di nessuno: furti continui in aziende e case

Continuano a moltiplicarsi le segnalazioni di effrazioni e furti nella zona Torrazzi, sia nell'area artigianale a sud della Nonantolana, sia in quella residenziale che si affaccia sul lato opposto. L'ultimo furto in azienda in ordine di tempo è quello che ha visto coinvolta la Autotrasporti Caretti e Franchini di via Raimondo dalla Costa dalla cui cisterna sono stati trafugati 1500 litri di gasolio, mentre si registrano ancora razzie nelle case non sempre denunciate.Molti residenti, infatti, non nascondono il loro sconforto davanti a una situazione apparentemente fuori controllo e rinunciano addirittura a presentare denuncia. Nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, infatti, è difficile che gli autori dei colpi vengano individuati e la refurtiva recuperata, così lo sconforto porta a subire passivamente una realtà sempre più cupa.Parallelamente sul fronte dei controlli la situazione resta paralizzata da anni: le telecamere di sorveglianza restano una promessa inattuata e la presenza di pattuglie, anche a causa della necessità di sorvegliare un territorio cittadino ampio, non è quella sperata. D'altro canto il pur meritorio attivismo dei gruppi di controllo di vicinato, non basta ovviamente a supplire la carenza di una vera attività di sorveglianza.Pennellate che contribuiscono a creare un quadro che ritrae una terra di nessuno: un quartiere tagliato a metà dalla via Nonantolana e definito da una parte dalla montagna di rifiuti dell’ex discarica di via Caruso e dall’altra dell’inceneritore di via Cavazza.A rendere il contesto ancor più scoraggiante è stato il guasto di una parte dell'impianto di illuminazione pubblica proprio in via Dalla Costa: una parte della via per tutta la notte e fino all'alba di oggi è infatti rimasta al buio (), una situazione che non fa che aumentare la sensazione di insicurezza di chi lavora e vive nella zona.