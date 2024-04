Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal Nucleo problematiche del territorio della Polizia locale, ha consentito di documentare migliaia di cessioni di stupefacente nell’arco di tre anni e di sequestrare complessivamente circa mezzo chilogrammo di cocaina, hashish e marjuana, nonché 50 mila euro di denaro, presumibilmente provento di attività di spaccio, e due autoveicoli utilizzati per l’attività illecita.Gli scambi, in base a ciò che è emerso dalle indagini, avvenivano in luoghi molto affollati, oppure particolarmente isolati, dove i due indagati davano appuntamento ai loro selezionati clienti e li raggiungevano in auto, clienti che i due presunti spacciatori non esitavano a contattare direttamente per sollecitarli all’acquisto, se capitava che non li sentissero da un po’.