Modena, tragedia in tangenziale: muoiono due 19enni

Tragedia questa mattina alle 6.30 in tangenziale a Modena, all'altezza dell'uscita 10 in direzione della città. Una automobile con a bordo tre persone, è uscita di strada. Due delle tre persone sono morte, una è in prognosi riservata. Giovanissime le vittime, entrambe 19enni. Sul posto la polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118 che hanno trasporto il ferito in ospedale a Baggiovara.Lo svincolo del cavalcavia La Marmora è rimasto chiuso fino a mezzogiorno per consentire il recupero del veicolo, una Polo, dal fossato a lato della strada.Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, ma dai primi elementi emersi pare si possa escludere il coinvolgimento di altri veicoli.I due ragazzi che hanno perso la vita sono il conducente dell’automobile, Ahmed Assiri, residente a Bastiglia, e l’amico seduto al suo fianco, Fabio Cavazzuti, di Staggia di San Prospero. Il terzo ragazzo, sempre di Bastiglia, era sul sedile posteriore.L’automobile è uscita di strada, schiantandosi contro un albero, durante la manovra di immissione nello svincolo.Sotto lo svincolo e, segnato dalla freccia, il punto di uscita del mezzo