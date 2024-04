Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari dell’arma modenese, impegnati nella giornata di ieri in un controllo serale della circolazione stradale in questa strada Barchetta, hanno intimato l’alt al conducente di un veicolo per la verifica della regolarità dei documenti di guida. Durante la verifica, l’uomo ha mostrato ingiustificato nervosismo. Dalla perquisizione del mezzo sono emersi più involucri di cocaina, per un peso complessivo di 500 grammi circa, oltre a 420 euro in banconote di diverso taglio.L’uomo è stato arrestato e droga e denaro sequestrati.