Modena, truffa per 120mila euro a un'anziana: arrestata una donna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’indagine ha avuto origine dalla segnalazione pervenuta al 112 da parte del personale di un istituto di credito che aveva rilevato il depauperarsi in breve tempo dei risparmi presenti sul conto corrente di una anziana cliente.Le attività investigative, realizzate attraverso l’audizione di numerose persone informate sui fatti e l’esame di documentazione bancaria, hanno consentito di disvelare e ricostruire una insidiosa condotta fraudolenta finalizzata a circuire la vittima della truffa approfittando della sua vulnerabilità.

L’indagata, presentandosi come dottoressa plurilaureata, prospettava falsamente alla vittima l’esistenza di controversie giudiziarie pendenti dinnanzi a diverse autorità giudiziarie, della cui definizione simulava di interessarsi, creando documentazione giudiziaria contraffatta che esibiva alla persona offesa facendole apparire come dovute spese legali e sanzioni pecuniarie in realtà inesistenti, così ottenendo dalla stessa la consegna di cospicue somme di denaro di cui si appropriava.



La stessa, in precedenza, aveva già patteggiato la pena di anni 1, mesi 9 e 10 giorni di reclusione (pena sospesa), per fatti accaduti nell’anno 2006, per concussione.

Il Giudice per le indagini preliminari ha applicato all’indagata gli arresti domiciliari disponendo il sequestro preventivo di 120 mila euro.

Nel corso delle perquisizioni eseguite contestualmente all’arresto sono stati recuperati e sequestrati preventivamente quasi 4.500 euro in contanti, nonché sequestrati documenti rilevanti ai fini della prova.