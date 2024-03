Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, la Squadra Volante è intervenuta presso il parco delle Rimembranze, per la presenza di un uomo, che con fare sospetto, aveva nascosto una scatola sotto un albero.Gli agenti, portatisi subito sul posto, hanno individuato e fermato un uomo, appunto il 37enne, corrispondente alla descrizione fornita dal cittadino. Sulla sua persona è stato rinvenuto un manuale d’uso powerbank, mentre nelle immediate vicinanze, sotto un albero, una scatola contenente 30 powerbank, della stessa marca del libretto d’istruzioni. L’indagato non è riuscito a fornire una valida spiegazione circa quanto rinvenuto.In esito ad accertamenti, i powerbank sono risultati di proprietà di un uomo che nella stessa mattinata aveva subito un furto all’interno della propria auto, parcheggiata proprio in viale Muratori.Il 37enne, già noto alle Forze dell’Ordine, privo di documenti di riconoscimento, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione.Questa mattina l’uomo è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il Centro per i Rimpatri di Milano, da dove verrà definitivamente rimpatriato.