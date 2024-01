Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giunti sul posto gli operatori hanno fermato l'uomo sul monopattino ed essendo privo di documenti lo hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura per una completa identificazione. In tasca aveva una tessera sanitaria risultata essere anch’essa rubata.Il cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, dopo essere stato denunciato per ricettazione è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione dove gli è stato notificato il provvedimento di Espulsione dal Territorio Nazionale. Il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario.