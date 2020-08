Modena, venditore ambulante di cocaina: arrestato 18enne clandestino

La polizia ha arrestato ieri mattina alle 11.40 in viale Molza a Modena, nei pressi della stazione delle corriere, un giovane tunisino: aveva con sé 49 confezioni di cocaina e 2 involucri di hashish pronti per lo smercio. Una vero e proprio 'venditore ambulante' di droga che si muoveva in bicicletta nelle zone del centro. Il giovane, 18enne, irregolare sul territorio italiano, considerata la considerevole quantità di droga con cui si spostava, per la polizia potrebbe rappresentare una pedina importante nello scacchiere della criminalità organizzata che gestisce il traffico di droga nella nostra provincia.A destare l'attenzione degli agenti il modo goffo con cui il 18enne si stava allontanando dal Novi Sad. Alla vista dei poliziotti il tunisino ha gettato un involucro contenente 1,38 grammi di cocaina, ma alla perquisizione è risultato in possesso di altri 23 grammi di cocaina e 10 grammi di hashih, nascosti in un risvolto dei pantaloni e divisi, come detto, in confezioni pronte per la vendita.L'uomo, pregiudicato e con precedenti per spaccio, si trova in carcere. Sequestrati anche 170 euro e due cellulari in suo possesso.