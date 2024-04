Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il servizio è stato deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, cui è seguito un Tavolo Tecnico in Questura per la definizione delle modalità operative.L’attività, coordinata dalla Questura, ha visto l’impiego di pattuglie delle diverse Forze di Polizia con un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza ed equipaggi della Polizia Locale. Intervenuto anche personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica.'Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha altresì garantito la presenza di una squadra per eventuali esigenze di specifica competenza. Le verifiche hanno interessato gli ospiti dell’intera struttura - fa sapere la questura -. Durante il controllo, sono stati rintracciati due cittadini tunisini di 28 e 30 anni, sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, i quali non avevano titolo per permanere all’interno della struttura. I due uomini, pertanto, sono stati accompagnati in Questura per accertamenti sulla loro identità e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che ne sta vagliando la posizione sul territorio nazionale'.