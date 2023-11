Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Quattro tunisini sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.In particolare il 27enne è stato trovato in possesso di 4 involucri in cellophane termosaldato contenenti 2 grammi di cocaina. Gli altri cinque, tutti cittadini tunisini, di età compresa tra i 21 e i 31 anni, privi di documenti di riconoscimento, sono stati accompagnati in Questura e sottoposti a rilievi fotodattiloscopic. Quattro di loro sono stati muniti di espulsione prefettizia, di cui tre accompagnati nella giornata odierna presso il Centro per i Rimpatri di Gradisca D’Isonzo a seguito di trattenimento del Questore.