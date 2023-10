Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ieri sera alle 18.30, la Squadra Volante interveniva in via Del Gambero angolo via Malmusi per segnalazione di rissa. Sul posto vi era un’ambulanza con a bordo i due ragazzi, ai quali i sanitari stavano prestando le prime cure in quanto entrambi presentavo delle ferite, l’uno al labbro superiore, l’altro ad una mano.Alla luce delle testimonianze raccolte nell’immediatezza e sulla base delle immagini dei video acquisiti, gli operatori accertavano che all’incirca 8 ragazzi, divisi in due fazioni contrapposte, si erano fronteggiati con lancio di bottiglie e sassi.Nel corso del sopralluogo effettuato dagli agenti sono stati rinvenuti, abbandonati a terra all’intersezione tra le due vie, luogo della rissa, un grosso coltello con fodera in pella nera, un secondo coltello da cucina ed un masso, mentre nelle immediate vicinanze si trovavano alcuni cocci di bottiglia.Sono in corso indagini per risalire agli altri corrissanti.Il 18enne, irregolare sul Territorio Nazionale, è destinatario di decreto di espulsione. Il minorenne, al termine degli accertamenti, è stato affidato ad una struttura di accoglienza.