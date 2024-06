Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Chiedo alle forze dell'ordine di monitorare la zona per prevenire nuovi reati e individuare i probabili colpevoli. La situazione compromessa della sicurezza in città è ben nota, ogni giorno scoppia una nuova criticità. Come cittadina e politico continuerò a denunciare e a segnalare questi episodi' - afferma Manuela Spaggiari di Noi Moderati.