Modena, viaggiavano in autostrada con 164 chili di dorga: arrestati

Sono stati sequestrati anche 5000 euro in banconote di vario taglio

Giovedì scorso la polizia di Modena ha arrestato due uomini ed una donna, rispettivamente di 28, 54 e 27 anni, trovati in possesso di un ingente quantitativo di hashish. La Stradale intorno alle 18 ha controllato tre persone in Autostrada che, a bordo di autovetture di grossa cilindrata, stavano transitando all'interno dell'area di Servizio Secchia Est.



Celati all'interno di vari borsoni, sono stati trovati 164,5 chilogrammi di hashish divisi in panetti. Lo stupefacente è stato immediatamente sequestrato per le successive analisi. In occasione della operazione di polizia giudiziaria sono stati altresì sequestrati 5000 euro in banconote di vario taglio. All'esito dell'udienza e dell'interrogatorio il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto dei tre indagati applicando la misura della custodia cautelare in carcere.





