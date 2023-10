Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In viale Gramsci si è proceduto al controllo di un bar gelateria che nei giorni scorsi era stato teatro di una rissa tra avventori. Il titolare è stato sanzionato dalla Polizia Locale, in quanto erano presenti slot machine in funzione in orario non consentito, per la mancanza del cartello di divieto di vendita di alcol ai minori e per la presenza di insegna non autorizzata.Inoltre, gli è stata contestata la mancata autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico per la presenza di un dehors.Al titolare di un’attività di parrucchieri sita in via Casiline, l’ispettorato del lavoro ha comminato una sanzione per la mancata elaborazione del Dvr e sospensione immediata dell’attività fino alla regolazione delle prescrizioni. Sempre nei suoi confronti la Polizia Locale ha elevato due sanzioni per la presenza di insegna non autorizzata, mancata esposizione degli orari di apertura e chiusura mentre l'AUSL si è riservata ulteriori approfondimenti per i profili igienico sanitari poiché sono state riscontrate violazioni delle norme igieniche.Il titolare di una pizzeria kebab in via Emilia Centro è stato sanzionato per la violazione amministrativa della presenza di insegna non autorizzata.Complessivamente sono state identificati 17 avventori all’interno delle attività oggetto del controllo.