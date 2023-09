Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dal racconto dei testimoni e dall'analisi delle immagini della videosorveglianza cittadina è stato possibile ricostruire l'accaduto. Intorno alle 2.40, presso il parco Novi Sad si trovavano alcune famiglie con i propri figli intente a preparare dei sacchetti alimentari in vista di una festa che si sarebbe svolta l'indomani.L'indagato ubriaco, si è avvicinato ad alcuni bambini intenti a giocare per poi abbracciarne uno, baciarlo e leccarlo sul viso. Quindi, si è allontanato con una bottiglia di whisky in mano verso corso Cavour, fino a piazza Matteotti. Lì è stato raggiunto dal padre, informato di quanto accaduto dallo stesso figlio corso in lacrime dai genitori, e ne è nata una colluttazione. Ieiri, all'esito dell'udienza e dell'interrogatorio del fermato, è stato convalidato il fermo: l'uomo ora si trova in carcere.