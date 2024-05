Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La violenza sarebbe avvenuta a casa della 12enne, che aveva invitato un'amica e altri due ragazzi di qualche anno più grandi, ma comunque minorenni. I medici dell'ospedale hanno avvertito le forze dell'ordine e la ragazza è stata inserita nel percorso di sostegno psicologico previsti in questi casi. Domani la ragazza dovrebbe essere ascoltata in Questura a Modena in forma protetta e alla presenza di uno psicologo.