I carabinieri hanno tenuto l'uomo al telefono cercando di dissuaderlo e, contemporaneamente, sono riusciti a localizzare in tempi rapidi il luogo in cui si trovava: cavalcavia di via Ciro Menotti a Modena. Sul posto sono dunque arrivate le pattuglie della Sezione Radiomobile e della Stazione di San Damaso.Individuato l’uomo a ridosso della ringhiera di delimitazione della strada sopraelevata, i militari lo hanno bloccato da dietro e hanno richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per il successivo trasporto all’ospedale di Baggiovara, dove è stato trattenuto per accertamenti di tipo psichiatrico.