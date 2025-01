Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Stava rientrando in albergo dopo una serata in centro a Bologna quando è stato aggredito da tre uomini che lo avevano pedinato e che, dopo averlo buttato a terra e picchiato, hanno cercato di derubarlo dello zaino, senza riuscirci perché nel frattempo hanno sentito arrivare i carabinieri, chiamati da alcuni passanti. E' il tentativo di rapina che, l'altra notte, ha visto come vittima un turista di 29 anni, preso di mira in via Altabella. Uno degli aggressori è stato bloccato e arrestato dai militari del Nucleo Radiomobile: è un 19enne di origine tunisina, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. I due complici sono riusciti a fuggire, ma nei loro confronti sono in corso indagini che potrebbero portare alla individuazione.Il giovane turista è un libero professionista di origine tunisina residente da tempo a Modena, che per le botte ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Ai carabinieri ha poi raccontato di essersi sentito 'braccato' dai rapinatori, che probabilmente lo avevano seguito e improvvisamente gli sono saltati addosso, con calci e pugni al volto che gli hanno fatto perdere i sensi. 'Il vostro intervento è stata la mia salvezza' ha detto ai militari dell'Arma per ringraziarli di averlo aiutato.