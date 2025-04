Monchio di Palagano: incidente col trattore, muore un 76enne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un uomo di 76 anni, Luigi Pugnaghi originario di Montefiorino e residente a Sassuolo, è morto ieri sera a Monchio di Palagano, sull'Appennino modenese, a seguito di un incidente avuto con il trattore mentre stava tagliando della legna in un bosco. La tragedia in via La Campagna. l'uomo era al lavoro su un mezzo cingolato in un'area impervia quando è stato sbalzato a terra.

Il ritrovamento del corpo è avvenuto poco dopo le 21. Il personale sanitario del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. A condurre gli accertamenti del caso sono stati i carabinieri.