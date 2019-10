Montale, si ribalta con l'auto: muore una 68enne

E' morta all'ospedale di Baggiovara la donna di 68 anni uscita di strada questa mattina intorno alle 13 con la sua auto in via Santa Lucia tra Montale e Portile di Castelnuovo. La donna stava viaggiando in direzione Castelnuovo quando si è scontrata contro un mezzo agricolo (un carrello elevatore Manitou con benna condotto da un 21enne residente in zona) che stava immettendosi in uno stradello. L'impatto ha provocato il ribaltamento della vettura. Per la donna non c'è stato nulla da fare.