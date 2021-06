Giallo a Montese: corpo senza vita vicino alla Provinciale

Si sa solo che l'uomo è un 50enne e non è modenesi, ma ancora non è dato sapere quali siano le cause della morte. Il corpo è stato trovato all'alba di oggi, a poca distanza dalla Strada Provinciale via Lama, nel tratto che unisce Montese dalla frazione di Maserno. Sul posto, dopo l'allarme dato un automobilista che aveva notato il corpo, l'ambulanza del 118. I sanitari non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Una morte quantomeno sospetta che ha spinto i Carabinieri ad attivare i nuclei specializzati per le indagini, isolando l'area in cui sono stati effettuati i rilieviNotizia in aggiornamento