Montese: si ribalta con il quad, muore 48enne

Un'altra vittima sulla strada, in questo caso con un mezzo fuori strada. A perdere la vita un uomo di 48 anni. L'incidente si è verificato questa mattina, in via Lotti, in località Salto di Montese.

L'uomo stava viaggiando sul suo mezzo fuoristrada quando per cause in un corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è uscito dalla carreggiata ribaltandosi e rimanendo schiacciato dal mezzo. Sul posto, per i soccorsi, si erano recati un'ambulanza, è in considerazione delle gravissime condizioni dell'uomo, era stato allertato all'elisoccorso, ma per il 48enne non c'era più nulla da fare. Il tentativo di rianimazione sul posto dei sanitari del 118 purtroppo è risultato inutile.



Articolo in aggiornamento