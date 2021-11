Montese: uccide la moglie e tenta il suicidio

Una lunga scia di tragedie familiari quella che sta attraversando la provincia di Modena. La terza in tre giorni, a poche ore dalla strage di Sassuolo, porta a Montese dove un uomo di 71 anni ha ammazzato la moglie per poi tentare il suicidio. All'interno della casa dove i due pensionati abitavano, in località Salto. Sul posto, per le indagini, i Carabinieri della locale stazione



Notizia in aggiornamento