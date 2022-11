Morta per inizione al seno: imputata patteggia 4 anni e 8 mesi

Ha patteggiato una pena di quattro anni e otto mesi Pamela Andress, trans di origini brasiliane, 52enne, accusata a Modena di morte come conseguenza di altro delitto, esercizio abusivo della professione sanitaria e omissione di soccorso, dopo il decesso della 35enne Samanta Migliore a causa di una iniezione al seno.

I fatti risalgono al 21 aprile, quando la vittima si sottopose a un trattamento di chirurgia estetica eseguita a domicilio, a Maranello.

L'imputata inizialmente si allontanò, poi si costituì 24 ore dopo e dal 13 maggio è ai domiciliari. Le analisi rilevarono una grande quantità di silicone nel sangue della vittima, che morì per una embolia polmonare.



Nella foto, il tribunale di Modena



